STX

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Nom de la cryptomonnaieSTX

ClassementNo.82

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.48%

Offre en circulation1,814,605,788.19049

Offre maximale1,818,000,000

Offre totale1,814,570,813.19049

Taux de circulation0.9981%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.840638956084225,2024-04-01

Prix le plus bas0.0450080485668,2020-03-13

Blockchain publiqueSTACKS

Secteur

Réseaux sociaux

