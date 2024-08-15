SUNDOG

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

Nom de la cryptomonnaieSUNDOG

ClassementNo.1014

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.00%

Offre en circulation997,420,606

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.9974%

Date d'émission2024-08-15 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.37780649048689074,2024-09-27

Prix le plus bas0.008107625999530804,2025-12-30

Blockchain publiqueTRX

IntroductionSUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.