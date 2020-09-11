SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

Nom de la cryptomonnaieSUN

ClassementNo.116

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation19,196,863,727.011192

Offre maximale19,900,730,000

Offre totale19,900,730,000

Taux de circulation0.9646%

Date d'émission2020-09-11 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.05435516929972846,2021-10-20

Prix le plus bas0.0046319555547312,2022-11-14

Blockchain publiqueTRX

