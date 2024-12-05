SUT

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

Nom de la cryptomonnaieSUT

ClassementNo.1632

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)258.08%

Offre en circulation2,024,492.29

Offre maximale238,403,732

Offre totale188,403,732

Taux de circulation0.0084%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique14.781625772609802,2025-09-06

Prix le plus bas0.3344397049660654,2024-12-05

Blockchain publiqueMATIC

