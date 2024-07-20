SVN

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieSVN

ClassementNo.5221

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale2,100,000,000

Offre totale2,100,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.43927431400951944,2024-07-20

Prix le plus bas0.000052090730329571,2025-12-15

Blockchain publiqueETH

