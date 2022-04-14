SWAP

HyperSwap est le premier DEX natif de HyperEVM. Il est étroitement intégré à l’ensemble de l’écosystème HyperEVM, collaborant avec la plupart des principaux protocoles, tokens et fournisseurs de liquidité (LP).

Nom de la cryptomonnaieSWAP

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale100.000.000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueHYPEREVM

IntroductionHyperSwap est le premier DEX natif de HyperEVM. Il est étroitement intégré à l’ensemble de l’écosystème HyperEVM, collaborant avec la plupart des principaux protocoles, tokens et fournisseurs de liquidité (LP).

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.