SWTCH

Switchboard est l’oracle universel, permettant aux utilisateurs de créer sans autorisation des flux de données rapides, personnalisables et vérifiables pour les applications Web3 et DeFi.

Nom de la cryptomonnaieSWTCH

ClassementNo.1444

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.90%

Offre en circulation171,606,373

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1716%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.20357481128794683,2025-09-10

Prix le plus bas0.026060602604910093,2026-01-07

Blockchain publiqueSOL

