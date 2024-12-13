TAI

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

Nom de la cryptomonnaieTAI

ClassementNo.698

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.19%

Offre en circulation892,189,753.9

Offre maximale999,999,988

Offre totale892,189,753.9

Taux de circulation0.8921%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.49410794501545524,2024-12-13

Prix le plus bas0.017108386884293225,2025-12-31

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

