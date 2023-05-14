TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Nom de la cryptomonnaieTAO

ClassementNo.34

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0009%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2,405.97%

Offre en circulation10,569,015.70468957

Offre maximale21,000,000

Offre totale21,000,000

Taux de circulation0.5032%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique767.6796797200545,2024-04-11

Prix le plus bas30.40095531468245,2023-05-14

Blockchain publiqueTAO

