Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Nom de la cryptomonnaieTARA

ClassementNo.1571

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation6,026,059,883

Offre maximale12,000,000,000

Offre totale10,942,524,595

Taux de circulation0.5021%

Date d'émission2021-03-19 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.07728197,2021-03-22

Prix le plus bas0.0001997969072115,2025-12-23

Blockchain publiqueTARA

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

TARA/USDT
Taraxa Coin
