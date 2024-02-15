TATSU

Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components.

Nom de la cryptomonnaieTATSU

ClassementNo.4789

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000

Offre totale1,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique69.17672973470148,2024-03-10

Prix le plus bas0.018027066843035122,2024-02-15

Blockchain publiqueETH

IntroductionBittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.