Tea-Fi est la SuperApp DeFi qui simplifie les gains et élimine les obstacles à la finance décentralisée. Alimentée par TeaPOT, un moteur de liquidité détenu par le protocole qui réinjecte le rendement réel aux utilisateurs, Tea-Fi réunit la génération de rendement, le swap et les outils de gas dans une interface fluide et unifiée. Grâce à Easy-Gas, SuperSwap et Tea-Fi Vaults, les utilisateurs accèdent à des parcours de rendement optimisés sans avoir à gérer plusieurs tokens ou plateformes. Conçue pour la simplicité et la durabilité, Tea-Fi favorise le rendement réel, le rachat de tokens et une croissance à long terme.

Nom de la cryptomonnaieTEAFI

ClassementNo.1888

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.47%

Offre en circulation50,010,000

Offre maximale300,000,000

Offre totale300,000,000

Taux de circulation0.1667%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5015160151442424,2025-11-03

Prix le plus bas0.023495477831675816,2026-01-01

Blockchain publiqueBSC

