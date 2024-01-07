TET

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Nom de la cryptomonnaieTET

ClassementNo.1502

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.71%

Offre en circulation9,934,587.69190468

Offre maximale10,000,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation0.9934%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique45.24342090893949,2024-01-07

Prix le plus bas0.34386360138853483,2026-01-09

Blockchain publiqueETH

IntroductionTectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.