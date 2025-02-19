TEVA

Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

Nom de la cryptomonnaieTEVA

ClassementNo.2035

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,02%

Offre en circulation489 913 207

Offre maximale0

Offre totale4 000 000 000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.02957069755751843,2025-02-19

Prix le plus bas0.001420640398447995,2025-12-19

Blockchain publiqueBASE

