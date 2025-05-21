TGT

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

Nom de la cryptomonnaieTGT

ClassementNo.2500

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,70%

Offre en circulation160 822 499

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation0.1608%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.21934455720639162,2025-05-21

Prix le plus bas0.002144296353671625,2025-10-11

Blockchain publiqueIMMUTABLE

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.