THE

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

Nom de la cryptomonnaieTHE

ClassementNo.638

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)13.33%

Offre en circulation121,752,673.211829

Offre maximale326,120,291

Offre totale273,520,630.27662396

Taux de circulation0.3733%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.10318040169636,2024-11-27

Prix le plus bas0.07220387483514598,2023-10-18

Blockchain publiqueBSC

IntroductionThe vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.