TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

Nom de la cryptomonnaieTIA

ClassementNo.96

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.75%

Offre en circulation864,715,964.270771

Offre maximale0

Offre totale1,158,953,811.222315

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique20.911430884832413,2024-02-10

Prix le plus bas0.316649517972359,2025-10-10

Blockchain publiqueCELESTIA

