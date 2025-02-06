TICO

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.

Nom de la cryptomonnaieTICO

ClassementNo.2052

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation2,139,274,887.7694

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.2139%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.01893343419011232,2025-02-06

Prix le plus bas0.000490735796815573,2026-01-09

Blockchain publiqueAVAX_CCHAIN

