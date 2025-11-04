TITN

THORWallet est un portefeuille DeFi non custodial qui rend la finance décentralisée accessible à tous dans le monde. Il offre des swaps cross-chain fluides, des opportunités de rendement, une gestion d'actifs complète, un compte bancaire suisse multidevise, et bientôt le trading perpétuel, le tout directement depuis votre smartphone. THORWallet est l'interface mobile cross-chain connaissant la plus forte croissance en termes de volume de swaps.

Nom de la cryptomonnaieTITN

ClassementNo.994

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)7.67%

Offre en circulation42,500,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.0425%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2777091031063103,2026-01-07

Prix le plus bas0.04289394631364473,2025-11-04

Blockchain publiqueBASE

IntroductionTHORWallet est un portefeuille DeFi non custodial qui rend la finance décentralisée accessible à tous dans le monde. Il offre des swaps cross-chain fluides, des opportunités de rendement, une gestion d'actifs complète, un compte bancaire suisse multidevise, et bientôt le trading perpétuel, le tout directement depuis votre smartphone. THORWallet est l'interface mobile cross-chain connaissant la plus forte croissance en termes de volume de swaps.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.