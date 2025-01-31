TJRM

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Nom de la cryptomonnaieTJRM

ClassementNo.2231

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation644,953,785.5088406

Offre maximale750,000,000

Offre totale749,953,785.5088406

Taux de circulation0.8599%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.13684820134656278,2025-01-31

Prix le plus bas0.001157062086603834,2026-01-05

Blockchain publiqueSOL

