TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Nom de la cryptomonnaieTLM

ClassementNo.870

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.11%

Offre en circulation6,259,565,692.409501

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale6,891,168,569.2458

Taux de circulation0.6259%

Date d'émission2021-04-06 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.91971723,2021-04-14

Prix le plus bas0.001904788673925544,2025-12-18

Blockchain publiqueBSC

