TLOS

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Nom de la cryptomonnaieTLOS

ClassementNo.1077

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.45%

Offre en circulation446,790,652.9058

Offre maximale0

Offre totale466,842,982.5067

Taux de circulation%

Date d'émission2021-03-23 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.4287062007591227,2022-02-07

Prix le plus bas0.00975328,2020-12-05

Blockchain publiqueETH

