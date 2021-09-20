TON

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

Nom de la cryptomonnaieTON

ClassementNo.27

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0014%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5.32%

Offre en circulation2,417,572,721.537457

Offre maximale∞

Offre totale5,150,721,127.139989

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.235022765920782,2024-06-15

Prix le plus bas0.39061681567469,2021-09-20

Blockchain publiqueTONCOIN

IntroductionApart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.