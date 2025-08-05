TOWNS

Towns Protocol est un projet d’infrastructure de communication conçu pour permettre aux développeurs de créer des applications de messagerie en temps réel. Il se compose d’une blockchain de couche 2 (Layer 2) compatible EVM, de nœuds de diffusion décentralisés pour la transmission des messages, et de contrats intelligents déployés sur Base, une solution de couche 2 sur Ethereum.

Nom de la cryptomonnaieTOWNS

ClassementNo.814

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.61%

Offre en circulation2,715,018,588

Offre maximale15,327,986,354

Offre totale10,370,325,792

Taux de circulation0.1771%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.08393456874511798,2025-08-05

Prix le plus bas0.00247547300739468,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.