t3rn construit la couche d'exécution universelle du Web3 — un protocole d’infrastructure cross-chain qui permet aux utilisateurs et aux développeurs d’exécuter des transactions complexes et multi-chain de manière atomique. Contrairement aux solutions de bridge fragmentées ou aux simples protocoles de messagerie, t3rn garantit que chaque transaction cross-chain aboutit entièrement ou est entièrement annulée, éliminant ainsi tout risque d’exécution partielle entre les chaînes. Grâce à une architecture basée sur l’intention, les utilisateurs définissent simplement le résultat souhaité, tandis que des exécuteurs décentralisés se livrent concurrence pour réaliser ces intentions de manière efficace, sécurisée et avec une liquidité optimale. Cela crée un environnement ouvert et concurrentiel pour les fournisseurs de liquidité et les solveurs, tout en rendant l’utilisation cross-chain fluide pour les développeurs, les dApps et les protocoles.

