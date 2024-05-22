TRUF

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

Nom de la cryptomonnaieTRUF

ClassementNo.1591

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation460,010,566

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.46%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.270659390167043,2024-05-22

Prix le plus bas0.00609813536988814,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

