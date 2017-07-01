TRX

"TRON : Décentralisez le Web TRON est dédié à la construction de l'infrastructure pour un Internet véritablement décentralisé. Le protocole TRON, l'un des plus grands systèmes d'exploitation basés sur la blockchain au monde, offre scalabilité, haute disponibilité et prise en charge de l'informatique à haut débit (HTC), servant de fondation à toutes les applications décentralisées de l'écosystème TRON. Il offre également une meilleure compatibilité avec les contrats intelligents Ethereum grâce à une plateforme de contrats intelligents innovante et modulable. Depuis le 24 juillet 2018, TRON a acquis BitTorrent Inc., une entreprise de technologie basée à San Francisco. Elle conçoit des technologies distribuées qui évoluent efficacement, maintiennent l'intelligence en périphérie et permettent aux créateurs et aux consommateurs de garder le contrôle sur leur contenu et leurs données. Chaque mois, plus de 170 millions de personnes utilisent les produits développés par BitTorrent Inc. Ses protocoles déplacent jusqu'à 40 % du trafic Internet mondial quotidiennement. Aujourd'hui, TRON est l'un des plus grands systèmes d'exploitation basés sur la blockchain au monde avec plus de 100 millions d'utilisateurs."

Nom de la cryptomonnaieTRX

ClassementNo.8

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0089%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.60%

Offre en circulation94,700,310,937.97256

Offre maximale∞

Offre totale94,700,307,666.69246

Taux de circulation%

Date d'émission2017-07-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.0015 USDT

Sommet historique0.44067471530141733,2024-12-03

Prix le plus bas0.001091259997338057,2017-09-15

Blockchain publiqueTRX

Introduction"TRON : Décentralisez le Web TRON est dédié à la construction de l'infrastructure pour un Internet véritablement décentralisé. Le protocole TRON, l'un des plus grands systèmes d'exploitation basés sur la blockchain au monde, offre scalabilité, haute disponibilité et prise en charge de l'informatique à haut débit (HTC), servant de fondation à toutes les applications décentralisées de l'écosystème TRON. Il offre également une meilleure compatibilité avec les contrats intelligents Ethereum grâce à une plateforme de contrats intelligents innovante et modulable. Depuis le 24 juillet 2018, TRON a acquis BitTorrent Inc., une entreprise de technologie basée à San Francisco. Elle conçoit des technologies distribuées qui évoluent efficacement, maintiennent l'intelligence en périphérie et permettent aux créateurs et aux consommateurs de garder le contrôle sur leur contenu et leurs données. Chaque mois, plus de 170 millions de personnes utilisent les produits développés par BitTorrent Inc. Ses protocoles déplacent jusqu'à 40 % du trafic Internet mondial quotidiennement. Aujourd'hui, TRON est l'un des plus grands systèmes d'exploitation basés sur la blockchain au monde avec plus de 100 millions d'utilisateurs."

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.