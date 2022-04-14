TURTLE

Turtle est un protocole de distribution Web3 qui monétise l'activité des portefeuilles utilisateurs — y compris le déploiement de liquidité, les rendements générés, les swaps via des partenaires, le staking et le parrainage — grâce à des API. Il permet ainsi aux partenaires de distribution de générer des revenus supplémentaires sans ajouter de risque ni d'étapes supplémentaires pour les utilisateurs.

Nom de la cryptomonnaieTURTLE

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

