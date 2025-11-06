UAI

UnifAI propulse une nouvelle ère d’agents d’IA autonomes qui simplifient la DeFi pour tous. Les utilisateurs peuvent automatiser leurs stratégies de fourniture de liquidité, de trading et de prêt — sans aucune compétence en codage. Chaque agent d’IA optimise l’efficacité on-chain et la prise de décision. Actuellement, UnifAI prend en charge les stratégies de Polymarket, Meteora (Solana) et Drift, avec une expansion vers les réseaux EVM en cours. Fonctionnalités clés : automatisation des stratégies — créez ou copiez les meilleures stratégies en un clic ; UniQ : votre compagnon IA DeFi dédié aux analyses, aux insights et à la découverte de stratégies.

Nom de la cryptomonnaieUAI

ClassementNo.552

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.54%

Offre en circulation239,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.239%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.28594907853603924,2025-11-07

Prix le plus bas0.05181624964526384,2025-11-06

Blockchain publiqueBSC

IntroductionUnifAI propulse une nouvelle ère d’agents d’IA autonomes qui simplifient la DeFi pour tous. Les utilisateurs peuvent automatiser leurs stratégies de fourniture de liquidité, de trading et de prêt — sans aucune compétence en codage. Chaque agent d’IA optimise l’efficacité on-chain et la prise de décision. Actuellement, UnifAI prend en charge les stratégies de Polymarket, Meteora (Solana) et Drift, avec une expansion vers les réseaux EVM en cours. Fonctionnalités clés : automatisation des stratégies — créez ou copiez les meilleures stratégies en un clic ; UniQ : votre compagnon IA DeFi dédié aux analyses, aux insights et à la découverte de stratégies.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.