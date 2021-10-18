UBSN

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

Nom de la cryptomonnaieUBSN

ClassementNo.6380

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale186,462,812,051

Offre totale186,462,812,051

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.003412566698066311,2021-11-11

Prix le plus bas0,2021-10-18

Blockchain publiqueETH

