UBU

Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment.

Nom de la cryptomonnaieUBU

ClassementNo.4368

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.10083071313538536,2024-02-29

Prix le plus bas0.010587703895810489,2026-01-07

Blockchain publiqueMATIC

Secteur

Réseaux sociaux

