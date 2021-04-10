UBX

UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network.

Nom de la cryptomonnaieUBX

ClassementNo.3214

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation45,558,153,243

Offre maximale1,000,000,000,000

Offre totale1,000,000,000,000

Taux de circulation0.0455%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00514115,2021-04-10

Prix le plus bas0.000001076692333756,2026-01-01

Blockchain publiqueETH

