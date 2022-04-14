ULA

Ulalo permet à chacun de reprendre le contrôle de ses données de santé grâce à une plateforme décentralisée. Notre Smart Patient Wallet, construit sur notre sous-réseau (subnet) Avalanche de couche 1 (L1), conserve les antécédents médicaux en toute sécurité et permet la monétisation anonyme des données à des fins de recherche. Nous renforçons également l'autonomie des patients à l'échelle mondiale grâce à des diagnostics et des analyses de santé pilotés par l'IA.

Nom de la cryptomonnaieULA

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueAVAX_CCHAIN

Secteur

Réseaux sociaux

