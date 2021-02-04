UMA

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

Nom de la cryptomonnaieUMA

ClassementNo.358

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)6.83%

Offre en circulation89,207,134.34789988

Offre maximale0

Offre totale127,243,961.29554468

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique43.36929981,2021-02-04

Prix le plus bas0.484301050570942,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

