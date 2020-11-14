UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Nom de la cryptomonnaieUNFI

ClassementNo.2080

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.82%

Offre en circulation9,548,650.10357291

Offre maximale10,000,000

Offre totale9,548,651.10357291

Taux de circulation0.9548%

Date d'émission2020-11-14 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique43.91306093,2021-03-01

Prix le plus bas0.07354440777592298,2025-12-24

Blockchain publiqueETH

IntroductionUnifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.