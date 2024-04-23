UNICE

UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

Nom de la cryptomonnaieUNICE

ClassementNo.2335

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation271,869,699

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale990,935,006

Taux de circulation0.2718%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.14138683137455213,2024-04-23

Prix le plus bas0.001079036664609985,2025-04-21

Blockchain publiqueBSC

IntroductionUNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.