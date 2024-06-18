UNP

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Nom de la cryptomonnaieUNP

ClassementNo.597

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation219,230,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2192%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.29955878081047876,2025-04-29

Prix le plus bas0.009826563500557434,2024-06-18

Blockchain publiqueETH

