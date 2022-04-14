UOMI

UOMI est la première blockchain de couche 1 (Layer 1) spécialement conçue pour le calcul sécurisé de l'intelligence artificielle et pour des agents autonomes capables de penser, d'agir, de trader et d'évoluer sans intervention humaine.

Nom de la cryptomonnaieUOMI

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale4,919,219,238

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

IntroductionUOMI est la première blockchain de couche 1 (Layer 1) spécialement conçue pour le calcul sécurisé de l'intelligence artificielle et pour des agents autonomes capables de penser, d'agir, de trader et d'évoluer sans intervention humaine.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.