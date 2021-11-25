UOS

Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof.

Nom de la cryptomonnaieUOS

ClassementNo.1362

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.08%

Offre en circulation479,621,852.4316

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.4647588770712794,2021-11-25

Prix le plus bas0.007499475334786399,2025-12-17

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

