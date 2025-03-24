UPC

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

Nom de la cryptomonnaieUPC

ClassementNo.392

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.28%

Offre en circulation100,444,300.6

Offre maximale780,000,000

Offre totale780,000,000

Taux de circulation0.1287%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.366687357333415,2025-03-24

Prix le plus bas0.5975572163721331,2026-01-09

Blockchain publiqueETH

IntroductionUPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.