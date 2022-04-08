UPO

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

Nom de la cryptomonnaieUPO

ClassementNo.2840

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,10%

Offre en circulation113 792 290

Offre maximale0

Offre totale160 000 000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.3777862682047466,2022-04-08

Prix le plus bas0.001556888959506857,2026-01-08

Blockchain publiqueMATIC

Secteur

Réseaux sociaux

