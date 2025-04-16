USD1

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

Nom de la cryptomonnaieUSD1

ClassementNo.32

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)85.40%

Offre en circulation3,377,904,450.5783906

Offre maximale0

Offre totale3,377,904,450.5783906

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.0147221909224569,2025-05-12

Prix le plus bas0.990972014891515,2025-04-16

Blockchain publiqueETH

