USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

Nom de la cryptomonnaieUSDC

ClassementNo.7

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.024%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)17.33%

Offre en circulation74,987,758,493.9927

Offre maximale0

Offre totale74,987,758,493.9927

Taux de circulation%

Date d'émission2018-09-30 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois1 USDT

Sommet historique2.349556378332484,2021-11-16

Prix le plus bas0.8774,2023-03-11

Blockchain publiqueETH

