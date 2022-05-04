USDD

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Nom de la cryptomonnaieUSDD

ClassementNo.70

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.54%

Offre en circulation862,654,173

Offre maximale0

Offre totale862,654,173

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.033364257647165,2022-05-04

Prix le plus bas0.9254333369528154,2023-03-11

Blockchain publiqueTRX

