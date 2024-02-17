USDE

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Nom de la cryptomonnaieUSDE

ClassementNo.19

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.42%

Offre en circulation6,311,446,143.27016

Offre maximale∞

Offre totale6,311,446,143.27016

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.0349343344668251,2024-02-17

Prix le plus bas0.9772661240254116,2024-02-19

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

