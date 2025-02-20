USDR

StablR USD (USDR) est un stablecoin adossé au dollar américain, conforme au règlement MiCAR, indexé sur la valeur du dollar américain et échangeable contre le dollar à un taux de 1:1. Il est garanti par des monnaies fiduciaires et des obligations d'État à court terme. StablR USD (USDR) vise à offrir une alternative numérique plus efficace, plus sécurisée et plus accessible que les formes traditionnelles de monnaie. Il peut être utilisé comme moyen d'échange, réserve de valeur et unité de compte. Parmi les principaux cas d'utilisation de StablR USD (USDR), on peut citer la possibilité d'effectuer des paiements plus rapides et moins coûteux, la facilitation du commerce et des investissements internationaux et la mise en place de systèmes financiers plus souples et plus résistants.

Nom de la cryptomonnaieUSDR

ClassementNo.1153

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)488,00%

Offre en circulation7 687 159,05

Offre maximale∞

Offre totale7 687 159,05

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.02146361646693,2025-02-20

Prix le plus bas0.980782166260219,2025-03-07

Blockchain publiqueETH

