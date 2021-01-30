USTC

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

Nom de la cryptomonnaieUSTC

ClassementNo.519

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation5,582,789,093.453915

Offre maximale∞

Offre totale6,085,129,241.294779

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.04679,2021-01-30

Prix le plus bas0.004101727929953005,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

