UXLINK

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

Nom de la cryptomonnaieUXLINK

ClassementNo.466

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.95%

Offre en circulation479,713,462

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.4797%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.746370866618436,2024-12-25

Prix le plus bas0.000004079077369181,2025-09-23

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

