Union est la principale couche 1 (L1) d’interopérabilité zk (Zero Knowledge), agissant comme couche de règlement et de liquidité pour les protocoles et les émetteurs d’actifs. Union repose sur deux innovations majeures. La première est la vérification de consensus, où les validateurs d’une blockchain confirment que le consensus a bien été atteint entre les validateurs d’une autre blockchain. À cela s’ajoutent les preuves Zero Knowledge (ZK), qui renforcent la sécurité et la scalabilité en agrégeant les transferts. Cette combinaison permet à Union de dépasser le débit des couches de règlement existantes. Résultat : une connexion rapide et économique entre protocoles, quels que soient leurs environnements d’exécution, sans nécessiter d’acteurs de confiance.

Nom de la cryptomonnaieU

ClassementNo.1276

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.07%

Offre en circulation1,919,050,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.1919%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.02698930140624034,2025-09-04

Prix le plus bas0.002738383427073807,2025-12-23

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

