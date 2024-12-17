VANA

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

Nom de la cryptomonnaieVANA

ClassementNo.349

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)16.69%

Offre en circulation30,084,000

Offre maximale120,000,000

Offre totale112,641,600

Taux de circulation0.2507%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique35.53172241495424,2024-12-17

Prix le plus bas1.2055543539078049,2025-10-10

Blockchain publiqueVANA

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

